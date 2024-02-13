«Адмирал» нанес «Барысу» 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (4:2).

В составе победителей шайбами отметились Дмитрий Бучельников, Джованни Фьоре, Алексей Соловьёв и Леонид Метальников .

У гостей отличились Даниил Апальков и Джозеф Лабейт.

Дальневосточники одержали вторую победу кряду, набрали 51 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не имея шансов на попадание в плей-офф.