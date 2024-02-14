Нападающий "Тампы" Кучеров набрал 90-е очко в сезоне НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 90-е очко в сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против "Бостон Брюинз".

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Хоккеист отличился на второй минуте второго периода, забросив шайбу.

Таким образом, российский форвард продлил свою результативную серию до восьми матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 53 матча, отметившись 34 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Кучеров с 90 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров. На втором месте продолжает находиться нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон.

28-летний канадец не отличился результативными действиями в игре против "Флориды" (0:4). Тройку лучших замыкает чешский форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк.