Капризов высказался о недопуске россиян к международным турнирам

Ситуация, при которой ведущие российские хоккеисты не могут принимать участие в международных соревнованиях, является несправедливой. Такое мнение порталу The Athletic высказал российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" и олимпийский чемпион Кирилл Капризов.
"Никите Кучерову сейчас около 30 лет, он никогда не был на Олимпийских играх, а он один из лучших хоккеистов в мире, - сказал Капризов. - Ему тяжело, я думаю, тяжело всем. Нам приходится смотреть по телевизору, как другие ребята из НХЛ играют на международных турнирах. Мысль о том, что я, возможно, никогда больше на них не попаду и некоторые из моих друзей из России, возможно, никогда не смогут на них попасть, - это все просто несправедливо".
2 февраля стало известно, что российская команда не примет участия в турнире НХЛ, который пройдет в феврале 2025 года. В соревнованиях будут участвовать сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.
"Может быть, другие страны нас не хотят на нем видеть, но мы бы хотели поехать, - отметил Капризов. - Это особенное, это НХЛ, это должно быть похоже на чемпионат мира, на котором должны быть показаны лучшие страны, а будет всего четыре. Не только нас нет, но и Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии. Это кажется странным. Хотелось бы, чтобы мы могли сыграть".
В понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске россиян и белорусов до международных соревнований сезона-2024/25. Организация рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпийских играх - 2026 в феврале-марте 2025 года. 2 февраля НХЛ, профсоюз игроков лиги и IIHF согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов в двух ближайших зимних Олимпиадах. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что игроки лиги смогут принять участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов.
Капризову 26 лет, в 2018 году он стал олимпийским чемпионом, забросив победную шайбу в овертайме финала против команды Германии. Нападающий также является бронзовым призером чемпионата мира (2019). С 2020 года Капризов выступает в НХЛ за "Миннесоту". В 2021 году он получил "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Ранее форвард играл за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2019).