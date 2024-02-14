Капризов высказался о недопуске россиян к международным турнирам

"Никите Кучерову сейчас около 30 лет, он никогда не был на Олимпийских играх, а он один из лучших хоккеистов в мире, - сказал Капризов. - Ему тяжело, я думаю, тяжело всем. Нам приходится смотреть по телевизору, как другие ребята из НХЛ играют на международных турнирах. Мысль о том, что я, возможно, никогда больше на них не попаду и некоторые из моих друзей из России, возможно, никогда не смогут на них попасть, - это все просто несправедливо".