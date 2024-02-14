Овечкин надеется на допуск сборной России до участия в ОИ-2026

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин надеется на допуск сборной России до участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом он рассказал порталу The Athletic.
В понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске россиян и белорусов до международных соревнований сезона-2024/25. Организация рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпийских играх - 2026 в феврале-марте 2025 года.
"Я стараюсь не думать об этом, но Никита Кучеров (нападающий клуба НХЛ "Тампа" - прим. ТАСС), возможно, никогда не сыграет на Олимпийских играх. Это безумие. Не в наших силах что-то изменить, мы просто следуем правилам, это не весело, но это то, что есть. Прямо сейчас мы не едем на Олимпийские игры. Может быть, это изменится, надеюсь на это", - сказал Овечкин.
2 февраля НХЛ, профсоюз игроков лиги и IIHF согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов в двух ближайших зимних Олимпиадах. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что игроки лиги смогут принять участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов.
В октябре 2023 года стало известно, что сборная России сыграет с командой США в одной группе на олимпийском турнире 2026 года в случае допуска. Остальные участники квартета C определят позднее. Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.