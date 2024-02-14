Овечкин надеется на допуск сборной России до участия в ОИ-2026

"Я стараюсь не думать об этом, но Никита Кучеров (нападающий клуба НХЛ "Тампа" - прим. ТАСС), возможно, никогда не сыграет на Олимпийских играх. Это безумие. Не в наших силах что-то изменить, мы просто следуем правилам, это не весело, но это то, что есть. Прямо сейчас мы не едем на Олимпийские игры. Может быть, это изменится, надеюсь на это", - сказал Овечкин.