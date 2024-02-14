«Это было бы лучшим сценарием». В НХЛ призывают вернуть Россию на международную арену
Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш считает, что Россию следует вернуть на международную арену, так как от этого выиграет всё хоккейное сообщество.
«Русские игроки не создали эту ситуацию с Украиной. Они – большая часть тех, кого я представляю. Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть [турнир с участием России]. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран. Это было бы лучшим сценарием», — приводит слова Уолша The Athletic.
Напомним, 12 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой на сезон-2024/2025. Решение по участию России на Олимпийских играх будет принято в феврале марте 2025 года.