В НХЛ призывают вернуть Россию на международную арену

«Русские игроки не создали эту ситуацию с Украиной. Они – большая часть тех, кого я представляю. Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть [турнир с участием России]. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран. Это было бы лучшим сценарием», — приводит слова Уолша The Athletic.