«Салават Юлаев» отправился на выезд без Ливо и Кулемина

Уфимский «Салават Юлаев» отправился на заключительную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 без ключевых игроков группы атаки – 30-летнего канадского нападающего Джоша Ливо и его 37-летнего коллеги по амплуа Николая Кулёмина. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в телеграм-канале.

В предстоящей выездной серии подопечные Виктора Козлова сыграют на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА (15 февраля), затем отправятся в Ярославль к «Локомотиву» (17 февраля), а завершат эту серию игрой в Москве с «Динамо» (19 февраля).