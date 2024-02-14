«Барыс» прервал 11-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать 11-матчевую серию поражений.

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В составе «Барыса» дублем отметился 35-летний казахстанский нападающий Евгений Рымарев, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Энтони Камара. У «Адмирала» забрасывали Александр Горшков и Дмитрий Завгородний.

Напомним, «Барыс», набрав 48 очков в 63 матчах, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (51) – на 11-й позиции.