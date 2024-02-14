Спортивный психолог ответил, преодолел ли Овечкин кризис

Спортивный психолог считает, что Овечкин преодолел кризис
Спортивный психолог Вадим Гущин считает, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преодолел кризис, с которым ему пришлось столкнуться в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин во вторник забросил шайбу в матче против «Колорадо» (3:6), она стала для него 14 й в нынешнем сезоне. 38 летний россиянин отличился в шестом матче подряд, это его самая продолжительная голевая серия с декабря 2018 года.
— Можно говорить, что Овечкин преодолел своеобразный кризис?
— Это очень высокий показатель — шесть матчей подряд забивать. Это же НХЛ, самый высокий уровень хоккея сейчас. Жизнь любого, даже великого спортсмена, полосатая. Не бывает так, что все время успехи. Был какой то небольшой кризис и, слава богу, он закончился. Мы только рады за Александра, он наша гордость.
Думаю, что шесть матчей — это большой отрезок, достаточный для выводов. Такое случайно не бывает, — цитирует Гущина Metaratings.ru.