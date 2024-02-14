Спортивный психолог ответил, преодолел ли Овечкин кризис

Овечкин во вторник забросил шайбу в матче против «Колорадо» (3:6), она стала для него 14 й в нынешнем сезоне. 38 летний россиянин отличился в шестом матче подряд, это его самая продолжительная голевая серия с декабря 2018 года.

— Это очень высокий показатель — шесть матчей подряд забивать. Это же НХЛ, самый высокий уровень хоккея сейчас. Жизнь любого, даже великого спортсмена, полосатая. Не бывает так, что все время успехи. Был какой то небольшой кризис и, слава богу, он закончился. Мы только рады за Александра, он наша гордость.