ХК «Сочи» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо»

В Сочи на стадионе «Шайба» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Торпедо» . Матч закончился победой сочинцев со счётом 3:2.

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Сочи» Николай Чебыкин с передачи Сергея Попова. В конце второго периода отрыв в счёте увеличил Даниил Сероух, которому ассистировали Николай Чебыкин и Михал Криштоф. «Торпедо» удалось заброситб первую шайбу лишь в середине третьего периода — отличился Деннис Ян. Однако уже через пару минут «Сочи» вновь довели разрыв в счёте до двух шайб. Дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Торпедо» Арсений Варлаков.