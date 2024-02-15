Кессел может продолжить карьеру в «Ванкувере»

«Да, Джим (Рутерфорд, президент по хоккейным операциям «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») последние пару дней разговаривал с его агентом. Он приедет туда и потренируется два-три дня. Мы посмотрим на его форму и тогда оценим ситуацию», — приводит слова главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета официальный сайт НХЛ.