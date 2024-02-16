Россиянин стал лучшим игроком матча НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назван первой звездой матча с «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Газета.Ru

Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки. Кучеров набрал три балла, оформив дубль и отдав результативную передачу. Россиянин удерживает лидерство в бомбардирском зачете сезона-2023/24. Всего на его счету 93 (36+57) очка.

Второй звездой матча стал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Третьей звездой встречи выбрали нападающего «Тампы» Брейдена Пойнта, который также отличился голом и ассистом.