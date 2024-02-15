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Назаров отреагировал на заявление профсоюза игроков НХЛ о сборной России

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на заявление главы профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша, который выступил за возвращение сборной России на международную арену.

Назаров отреагировал на заявление профсоюза игроков НХЛ о сборной России
© globallookpress.com

«Ознакомился с заявлением главы профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша. В очередной раз все убедились, что для североамериканской лиги на первом месте стоит бизнес и выполнение профессиональных обязанностей. В этом плане погрязшим в политике европейским спортивным чиновниками нужно поучиться у своих коллег за океаном. Безусловно, сборную России по хоккею пора возвращать на международную арену, а ИИХФ и Люку Тардифу необходимо понять простые вещи: без нашей национальной команды все турниры обесцениваются.

Интересен и положительный отзыв от России от независимого американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у президента России Владимира Владимировича Путина. На этот раз он похвалил московское метро. В нью-йоркской подземке бегают крысы с сосиской в зубах, а в столице России – мрамор и чистота. И это он, наверное, на Патриарших прудах не был. В следующий раз Такеру стоит обязательно посетить это любимое всеми москвичами место», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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