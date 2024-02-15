Назаров отреагировал на заявление профсоюза игроков НХЛ о сборной России

«Ознакомился с заявлением главы профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша. В очередной раз все убедились, что для североамериканской лиги на первом месте стоит бизнес и выполнение профессиональных обязанностей. В этом плане погрязшим в политике европейским спортивным чиновниками нужно поучиться у своих коллег за океаном. Безусловно, сборную России по хоккею пора возвращать на международную арену, а ИИХФ и Люку Тардифу необходимо понять простые вещи: без нашей национальной команды все турниры обесцениваются.



Интересен и положительный отзыв от России от независимого американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у президента России Владимира Владимировича Путина. На этот раз он похвалил московское метро. В нью-йоркской подземке бегают крысы с сосиской в зубах, а в столице России – мрамор и чистота. И это он, наверное, на Патриарших прудах не был. В следующий раз Такеру стоит обязательно посетить это любимое всеми москвичами место», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.