Двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал о жизни в России

«Как мне Россия? Всё прекрасно. Я не так много слышал о России, никогда не был здесь раньше. Но с каждым днём мне всё больше нравится здесь. Наслаждаюсь жизнью в Москве. В Минске тоже было здорово», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.