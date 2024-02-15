Экс-защитник «Ак Барса» завершил карьеру

Дамир Мусин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

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В сезоне-2022/23 он играл в ВХЛ за «Дизель». Мусин провел 15 матчей и сделал 2 передачи.

«К сожалению, проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей», – сказал 29-летний защитник Дамир Мусин.

В Фонбет Чемпионате КХЛ Мусин играл за «Ак Барс», «Сочи», «Нефтехимик», «Спартак» и «Витязь».

В общей сложности защитник сыграл 340 матчей в лиге и записал на свой счет 48 (11+37) очков при полезности «плюс 31».