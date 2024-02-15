Экс-защитник «Ак Барса» завершил карьеру

Экс-защитник «Ак Барса» Мусин завершил карьеру: «Проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей»
Дамир Мусин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
В сезоне-2022/23 он играл в ВХЛ за «Дизель». Мусин провел 15 матчей и сделал 2 передачи.
«К сожалению, проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей», – сказал 29-летний защитник Дамир Мусин.
В общей сложности защитник сыграл 340 матчей в лиге и записал на свой счет 48 (11+37) очков при полезности «плюс 31».
В составе «Ак Барса» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина-2018.
Sports.ru: главные новости