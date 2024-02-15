Четыре российских вратаря вошли в топ-10 НХЛ нынешнего сезона по версии ESPN

Четыре российских голкипера вошли в топ-10 НХЛ нынешнего сезона по версии ESPN
Портал ESPN составил топ-10 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги текущего сезона. Рейтинг составлялся по итогам опроса игроков и персонала НХЛ.
В список вошли сразу четыре российских голкипера: Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2 место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (4), Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс» (5) и Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (9).
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;
2. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3. Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс»;
4. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
6. Джейк Эттингер, «Даллас Старз»;
7. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»;
8. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз»;
9. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
10. Линус Улльмарк, «Бостон Брюинз».