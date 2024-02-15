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Четыре российских голкипера вошли в топ-10 НХЛ нынешнего сезона по версии ESPN

Портал ESPN составил топ-10 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги текущего сезона. Рейтинг составлялся по итогам опроса игроков и персонала НХЛ.

Четыре российских вратаря вошли в топ-10 НХЛ нынешнего сезона по версии ESPN
© Чемпионат.com

В список вошли сразу четыре российских голкипера: Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2 место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (4), Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс» (5) и Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (9).

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;

2. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

3. Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс»;

4. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

5. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;

6. Джейк Эттингер, «Даллас Старз»;

7. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»;

8. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз»;

9. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;

10. Линус Улльмарк, «Бостон Брюинз».

Хоккей
Джейк Эттингер
Тэтчер Демко
Игорь Шестеркин
Коннор Хеллебайк
Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
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