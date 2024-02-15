Финский тренер: уши краснеют от того, как восхваляют русских в НХЛ

«НХЛ запретила СМИ задавать россиянам любые вопросы, связанные с Украиной? Они в этом вопросе защищены. Иногда уши краснеют от того, как восхваляют и выдвигают на первый план русских в лиге. Я ждал, что у игроков начнут спрашивать их мнение о том, что происходит на Украине», — цитирует Лехконена финское издание Yle.