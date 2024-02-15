"Автомобилист" обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

"Автомобилист" из Екатеринбурга стал пятым клубом Восточной конференции КХЛ, который вышел в плей-офф.

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В четверг хоккеисты "Автомобилиста" принимали омский "Авангард". Но еще до начала встречи стало известно, что уральцы вышли в плей-офф. Этому способствовала победа "Сибири" над "Нефтехимиком" в серии буллитов - 2:1.

Воодушевленный этой новостью хозяева в первом периоде поразили ворота омичей. Точным броском отметился Степан Хрипунов.

Однако во втором периоде "Авангард" сумел усилиями Райана Спунера восстановить равенство, а затем Дамир Шарипзянов вывел гостей вперед - 2:1.