«Салават Юлаев» уступил СКА в гостях

Петербургский СКА на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу петербуржцев.
В составе победителей забросили Борна Рендулич и Степан Старков.
СКА набрал 91 очко и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» с 85 очками идет третьим на Востоке. Следующий матч СКА проведет с «Торпедо» 18 февраля, «Салават Юлаев» днем ранее встретится с «Локомотивом».
Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Рендулич, 34:31 (бол.). Старков, 50:06.