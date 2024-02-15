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СКА нанес поражение «Салавату Юлаеву» в КХЛ

Петербургский СКА на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу петербуржцев.

«Салават Юлаев» уступил СКА в гостях
© КХЛ

В составе победителей забросили Борна Рендулич и Степан Старков.

СКА набрал 91 очко и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» с 85 очками идет третьим на Востоке. Следующий матч СКА проведет с «Торпедо» 18 февраля, «Салават Юлаев» днем ранее встретится с «Локомотивом».

Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Рендулич, 34:31 (бол.). Старков, 50:06.

Хоккей
Степан Старков
Торпедо
СКА
Салават Юлаев
Фонбет