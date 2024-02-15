«Салават Юлаев» уступил СКА в гостях

Петербургский СКА на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу петербуржцев.

В составе победителей забросили Борна Рендулич и Степан Старков .

СКА набрал 91 очко и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» с 85 очками идет третьим на Востоке. Следующий матч СКА проведет с «Торпедо» 18 февраля, «Салават Юлаев» днем ранее встретится с «Локомотивом».