Глава IIHF назвал условие для возвращения России в международный хоккей

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что для возвращения России в международные соревнования необходимо урегулировать ситуацию с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Тардиф прокомментировал письмо от игроков молодежной сборной России, в котором те призвали организацию вернуть российских спортсменов на чемпионат мира.

«Члены IIHF — это 83 федерации и около 2 миллионов зарегистрированных хоккеистов. Мы внимательно прочитали их письмо, но никогда не будем отвечать на письма такого рода. Если не брать вопросы безопасности, то нашей главной заботой являются то, что в России, похоже, все забывают или намеренно игнорируют продолжающееся дисциплинарное дело Федотова», — заявил Тардиф.

Президент федерации также добавил, что молодые спортсмены из России могут быть не в курсе ситуации с Федотовым. Он подчеркнул, что для возвращения России на международный соревнования Москва должна уважать правила IIHF, а также положение о международных трансферах.

«Первый шаг — примите и уважайте правила и руководство IIHF. Второй — уважайте универсальное понятие подписанного контракта. Третий момент — уважайте положение о международных трансферах IIHF, четвертый — уважайте санкции и решения IIHF и независимого дисциплинарного совета», — подытожил он.