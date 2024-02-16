Задоров впервые забил за «Ванкувер»

Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился первым голом в составе этой команды, забив в ворота «Детройта» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Россиянин забил в середине второго периода. Также в составе «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер и Элиас Линдхольм, оформивший дубль, у «Детройта» автором единственной шайбы стал Джей Ти Комфер.

На то, чтобы отличиться в форме «Ванкувера», Задорову понадобилось 28 матчей. Всего же это его второй гол в сезоне, в ноябре он поразил ворота «Торонто», еще играя за «Калгари».

«Ванкувер» уверенно лидирует в Западной конференции с 80 очками, опережая идущий вторым «Даллас» на 6 баллов. «Детройт» (60) располагается на 8 м месте на Востоке.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)