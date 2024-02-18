Российский хоккеист оторвался от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал один балл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой Пантерз", который завершился крупным поражением "молний" со счетом 2:9.

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Кучеров при счете 1:9 вместе с Виктором Хедманом ассистировал Брейдену Пойнту. Таким образом, он до пяти очков увеличил отрыв от нападающего "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Кучерова в текущем сезоне 94 (36+58) очков. У Маккиннона — 89 (32+57) очков.

Кучеров выступает за "Тампу" с 2013 года, вместе с командой он выиграл два Кубка Стэнли - в 2020 и 2021 годах.

Замыкает тройку лидеров в гонке бомбардиров нынешнего сезона форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. У канадского хоккеиста в регулярном чемпионате набрано 81 (21+60) очко.