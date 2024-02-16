Овечкина назвали самым американизированным русским

Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Михал Нойвирт поделился мнением о российском капитане клуба Александре Овечкине. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на Sports.cz.

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Нойвирт назвал Овечкина самым американизированным русским из тех россиян, с которыми он играл.

«Хотя он большой патриот и тому подобное. Он отличный хоккеист с огромным талантом. Снимаю шляпу перед его карьерой», — рассказал экс-голкипер столичного клуба.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В его активе 836 заброшенных шайб. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (894 гола).