«Лос-Анджелес» обыграл «Бостон» в овертайме

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Хозяева же потерпели пятое поражение кряду.

В основное время команды не сумели выявить победителя, поразив ворота друг друга по четыре раза. У«Бостона» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, ещё по шайбе забросили Антони Ришар и Трент Фредерик. У «Кингз» отличились Мэтт Рой, российский защитник Владислав Гавриков, Алекс Лаферрье и Анже Копитар, сравнявший счёт за несколько минут до финальной сирены.