Яромира Ягра сравнили со слоном

«У Ягра здоровье как у слона. Глядя на него, можно сказать, что будет играть до 60 лет. Думаю, он будет играть, пока ему нравится хоккей, а нам всем нравится играть. Я тоже играл бы сейчас, если бы не было травмы. А у Ягра здоровья полно», — сказал Ковалев.