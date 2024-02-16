«Трактор» одержал волевую победу над «Адмиралом»

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Адмирала» — на седьмой минуте первого периода отличился канадский нападающий Джованни Фьоре. Спустя минуту хозяева укрепили преимущество, автором заброшенной шайбы стал Павел Махановский. Однако к концу этого же игрового отрезка гости отыграли одну шайбу усилиями Ильи Карпухина. Лишь в середине третьего периода зрители увидели следующую заброшенную шайбу, автором которой стал нападающий «Трактора» Владимир Жарков, сравнявший счёт в матче.