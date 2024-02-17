«Каролина» обыграла «Аризону» в матче НХЛ, Кочетков отразил 30 бросков

Встреча завершилась со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Джордан Мартинук, Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Теуво Терявяйнен и Майкл Бантинг. У хозяев отличился Дилан Гюнтер.