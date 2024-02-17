«Каролина» обыграла «Аризону» в матче НХЛ, Кочетков отразил 30 бросков

«Каролина» победила «Аризону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Джордан Мартинук, Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Теуво Терявяйнен и Майкл Бантинг. У хозяев отличился Дилан Гюнтер.
Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 бросков. Голкипер был признан третьей звездой матча.
«Каролина» (67 очков) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, «Аризона» (50), потерпевшая восьмое поражение подряд, идет 13 й на Западе.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы: Гюнтер, 14:32. — Мартинук, 0:16. Чатфилд, 4:50. Джарвис, 26:28. Терявяйнен, 37:16 (бол.). Бантинг, 44:37.