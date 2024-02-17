Американский хоккеист высказался об отстранении сборной России

«Для меня это решение по недопуску не имеет никакого смысла для мирового хоккея. На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. Россия всегда была хоккейной страной, здесь всегда было очень много талантливых и качественных игроков. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — сказал Менелл.