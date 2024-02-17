«Авангард» всухую уверенно обыграл «Металлург» и вышел на первое место на Востоке
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе «Авангарда» отличились Иван Николишин, Никита Холодилин и Артём Чмыхов.
29-летний российский вратарь омичей Павел Хомченко отразил все 40 бросков по воротам и впервые отыграл на ноль в 10-й игре за «Авангард» в нынешнем сезоне.
«Авангард», набрав 88 очков в 64 матчах, обошёл «Металлург» (87) и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.
Отметим, что это была заключительная, пятая, очная встреча между командами в нынешнем регулярном чемпионате. Сезонная серия между «Авангардом» и «Металлургом» осталась за подопечными Михаила Кравца – 3-2.
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