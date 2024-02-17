«Авангард» всухую уверенно обыграл «Металлург»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

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В составе «Авангарда» отличились Иван Николишин, Никита Холодилин и Артём Чмыхов.

29-летний российский вратарь омичей Павел Хомченко отразил все 40 бросков по воротам и впервые отыграл на ноль в 10-й игре за «Авангард» в нынешнем сезоне.

«Авангард», набрав 88 очков в 64 матчах, обошёл «Металлург» (87) и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.