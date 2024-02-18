"Тампа" разгромно проиграла "Флориде" 2:9

В ночь на 18 февраля в рамках матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимала на своем льду "Флориду Пантерз" и потерпела сокрушительное поражение со счетом 2:9. В составе проигравшей команды результативной передачей отметился российский форвард Никита Кучеров. Он ассистировал партнеру, когда счет был уже 1:9. Также российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский был заменен после второго периода.

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Он пропустил шесть шайб за первые 40 минут игры. В составе победителей дублями отметились Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук и Картер Вераге. "Флорида" снова вышла на первое место в Восточной конференции. "Тампа" занимает шестое место. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 55 матчей, отметившись 36 заброшенными шайбами и 58 результативными передачами. Кучеров с 94 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров. На втором месте продолжает находиться нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон.