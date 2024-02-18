$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности

Российский нападающий Александр Овечкин не смог повторить свой рекорд, установленный в сезоне 2005/06.

Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности
© Российская Газета

Минувшей ночью "Вашингтон" в гостях встречался с "Монреалем" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хоккеисты из столицы США добились победы - 4:3.

В первом периоде Энтони Манта вывел "Вашингтон" вперед, но хозяева отыгрались после гола Арбера Джекая. Но Ти Джей Оши снова вывел гостей вперед.

Во втором периоде Алекс Ньюхук восстановил равенство. А в третьей 20-минутке Сонни Милано и Алексей Протас сумели принести "Вашингтону" победу. "Канадиенс" сумели ответить лишь шайбой Ника Сузуки.

Овечкина назвали самым американизированным русским

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Он прервал серию из шести матчей с заброшенными шайбами подряд и не смог повторить свой рекорд 18-летней давности - семь матчей подряд с заброшенными шайбами.

Хоккей
Алексей Протас
Сонни Милано
Александр Овечкин
3