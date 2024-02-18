Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности

Российский нападающий Александр Овечкин не смог повторить свой рекорд, установленный в сезоне 2005/06.

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Минувшей ночью "Вашингтон" в гостях встречался с "Монреалем" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хоккеисты из столицы США добились победы - 4:3.

В первом периоде Энтони Манта вывел "Вашингтон" вперед, но хозяева отыгрались после гола Арбера Джекая. Но Ти Джей Оши снова вывел гостей вперед.

Во втором периоде Алекс Ньюхук восстановил равенство. А в третьей 20-минутке Сонни Милано и Алексей Протас сумели принести "Вашингтону" победу. "Канадиенс" сумели ответить лишь шайбой Ника Сузуки.