Роман Старченко установил новый рекорд КХЛ по наибольшему числу матчей за один клуб

Нападающий «Барыса» Роман Старченко в эти минуты проводит 780-й матч за клуб в КХЛ во встрече с «Амуром» . Этот результат является новым рекордом КХЛ по наибольшему числу матчей за один клуб в истории.

37-летний Старченко в текущем сезоне провёл за «Барыс» 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в КХЛ на счету Старченко 832 матча, в которых нападающий набрал 411 очков — забросил 211 шайб и отдал 200 результативных передач. Старченко лишь один сезон в карьере КХЛ провёл не за «Барыс». В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий выступал за «Спартак».