Хоккеисты "Сибири" потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Хабаровский "Амур" со счетом 2:1 обыграл казахстанский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (20-я минута) и Александр Хохлачев (28). У проигравших отличился Джозеф Лабейт (38).
"Амур" набрал 70 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции после 65 матчей. "Сибирь" идет 10-й с 62 очками после 64 встреч, команда лишилась шансов на выход в плей-офф. По ходу сезона у новосибирского клуба сняли 4 очка за нарушение правил лимита на легионеров.