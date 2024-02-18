Хоккеисты "Сибири" потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

"Амур" набрал 70 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции после 65 матчей. "Сибирь" идет 10-й с 62 очками после 64 встреч, команда лишилась шансов на выход в плей-офф. По ходу сезона у новосибирского клуба сняли 4 очка за нарушение правил лимита на легионеров.