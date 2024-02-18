«Амур» обыграл «Барыс» и продлил победную серию в КХЛ до семи матчей

Хабаровский «Амур» победил казахстанский «Барыс» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец и Александр Хохлачев. У гостей отличился Джозеф Лабейт.

Для нападающего «Барыса» Романа Старченко этот матч стал 780 м за клуб в КХЛ, он установил рекорд лиги по наибольшему числу игр за один клуб в истории.

Хабаровчане одержали седьмую победу подряд, команда с 70 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» (48) находится на последнем, 12 м месте.

После победы «Амура» новосибирская «Сибирь» потеряла шансы на выход в плей офф КХЛ.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)