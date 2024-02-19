Агент Михеева считает, что хоккеист может быть интересен десяти командам КХЛ

— Вопрос о новом контакте не решен. Артем выходит на рынок НСА (неограниченно свободный агент). Команда не доиграла сезон, поэтому сейчас не лучшее время для таких разговоров. За стол переговоров мы еще не садились. Поэтому информация, что Михеев получил новый контракт, преждевременная. Казань? С учетом того, что Артем — центральный нападающий, а еще как он проводит сезон, то он может быть интересен примерно десяти клубам лиги.



К нему был интерес вплоть до дедлайна, но Артем решил доиграть сезон в Новосибирске и бороться вместе с командой за место в плей офф. Всплеск результативности? Все на поверхности — где то тройка хорошо подобрана, где то игровое время и доверие тренера. Это тот случай, когда все звезды сошлись, — приводит слова Черных Metaratings.ru.