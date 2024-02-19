Именной стяг Зарипова подняли под своды арены магнитогорского «Металлурга»

Именной стяг форварда Даниса Зарипова подняли под своды арены хоккейного «Металлурга», передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

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Церемония прошла в понедельник в Магнитогорске перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом». В прямом эфире игру смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Номер 25, под которым выступал Зарипов, закрепили за хоккеистом и вывели из обращения в магнитогорском клубе. Ранее в понедельник на аллее звезд «Металлурга» была открыта звезда 42 летнего Зарипова.