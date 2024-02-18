СКА выиграл у «Торпедо», отыгравшись с 1:3

СКА выиграл у «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 4:3.

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Три главных факта

1. Счет на 11-й минуте открыл защитник Андрей Педан с голевых передач Степана Фальковского и Василия Глотова. . 30-летний хоккеист забил первый гол в этом сезоне. Всего он провел десять матчей.

2. Во втором периоде «Торпедо» забил в большинстве два гола за две минуты 50 секунд. Оба раза нижегородская команда реализовала удаления Степана Фальковского за подножку.

3. СКА отыгрался со счета 1:3. В этом сезоне петербуржцы выиграли у «Торпедо» два матча из трех. 25 ноября 2023 года СКА выиграл у «Торпедо» (4:3 б.), отыгравшись со счета 0:3.

СКА выиграл все четыре матча на «СКА Арене».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА – «Торпедо» – 4:3