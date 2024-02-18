СКА выиграл у «Торпедо», отыгравшись с 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ
СКА выиграл у «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 4:3.
Три главных факта
1. Счет на 11-й минуте открыл защитник Андрей Педан с голевых передач Степана Фальковского и Василия Глотова. . 30-летний хоккеист забил первый гол в этом сезоне. Всего он провел десять матчей.
2. Во втором периоде «Торпедо» забил в большинстве два гола за две минуты 50 секунд. Оба раза нижегородская команда реализовала удаления Степана Фальковского за подножку.
3. СКА отыгрался со счета 1:3. В этом сезоне петербуржцы выиграли у «Торпедо» два матча из трех. 25 ноября 2023 года СКА выиграл у «Торпедо» (4:3 б.), отыгравшись со счета 0:3.
СКА выиграл все четыре матча на «СКА Арене».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА – «Торпедо» – 4:3
Голы: Педан (Фальковский, Глотов), 11 (1:0); Коваленко (Гончарук, Кручинин), бол., 36 (1:1); Линч (Ян, Фирстов), бол., 39 (1:2); Ян, 42 (1:3); Поляков (Рендулич, Воробьев), 46 (2:3); Хайруллин (Зыков), 47 (3:3); Федотов (Поляков, Сапего), 51 (4:3);