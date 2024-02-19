Россиянин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

В ночь на 19 февраля по московскому времени «Рейнджерс» на выезде встречались с «Нью Йорк Айлендерс». Панарин забил в овертайме матча шайбу и принес своей команде победу со счетом 6:5. Этот гол стал для форварда 32-м в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Также в матче он отдал две результативные передачи. Всего в сезоне-2023/24 Панарин вышел на лед в 55 матчах за «Рейнджерс», в которых набрал 74 очка.