Третьяк рассказал, какие уроки были извлечены из провала сборной России на ОИ-2014

«Олимпийский хоккейный турнир 2014 года показал, что мелочей не бывает. Малейшие ошибки на таком уровне могут стать роковыми. Поэтому нужно стараться избегать просчётов, вырабатывать взвешенные, продуманные решения. В том числе и кадровые. Чтобы побеждать, нужно учитывать абсолютно всё.



Все эти уроки были тщательно проанализированы. Был усилен штаб сборной, начали прививать командам всех возрастов современную тактику, тщательно подошли к выбору состава и хоккейного стиля. Благодаря этим переменам, благодаря серьёзной работе сумели добиться успеха на Играх в Корее — и вернули олимпийское хоккейное золото в Россию. И теперь по сумме наград на двух последних Олимпийских играх хоккейная Россия — сильнейшая в мире», — цитирует Третьяка Олимпийский комитет России.