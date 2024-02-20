«Авангард» обыграл «Автомобилист»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:2.

Дублем в составе «Авангарда» отметился нападающий Томаш Юрчо. Ещё по голу на свой счёт записали Валентин Пьянов и Иван Николишин. Отметим, что «Авангард» вёл в счёте 4:0 после второго периода, но позволил сопернику сократить отставание. Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили нападающие Алексей Макеев и Андрей Обидин. Голкипер гостей Владимир Галкин был заменён после второго периода, пропустив четыре шайбы.