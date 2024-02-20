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«Авангард» обыграл «Автомобилист» и вновь возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:2.

«Авангард» обыграл «Автомобилист»
© Чемпионат.com

Дублем в составе «Авангарда» отметился нападающий Томаш Юрчо. Ещё по голу на свой счёт записали Валентин Пьянов и Иван Николишин. Отметим, что «Авангард» вёл в счёте 4:0 после второго периода, но позволил сопернику сократить отставание. Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили нападающие Алексей Макеев и Андрей Обидин. Голкипер гостей Владимир Галкин был заменён после второго периода, пропустив четыре шайбы.

Благодаря этой победе «Авангард» вновь стал лидером Восточной конференции КХЛ, обойдя «Металлург» на одно очко.

Хоккей
Андрей Обидин
Томаш Юрчо
Владимир Галкин
Иван Николишин
Валентин Пьянов
Алексей Макеев
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Фонбет
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