Появились подробности раскола между Ларионовым и Сизовым в «Торпедо»

Появились подробности раскола между главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым и защитником нижегородской команды Антоном Сизовым, который перестал попадать в состав. На вчерашней пресс-конференции после матча со СКА Ларионов заявил, что защитник больше не будет играть в команде.