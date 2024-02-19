«Динамо» одержало волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них шестой кряду.

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Лишь за несколько минут до конца основного времени состоялось первое взятие ворот в матче – отличился 27-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артём Пименов.

За 31 секунду до финальной сирены нападающий «Динамо» Егор Петухов сравнял счёт в матче и перевёл встречу в овертайм.