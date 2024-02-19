Гол Алексеева признан лучшим по итогам прошедшей недели в КХЛ

Пресс-служба КХЛ представила рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ. Первое место заняла шайба 26-летнего российского нападающего ярославского «Локомотива» Дениса Алексеева, поразившего ворота ЦСКА (5:4 ОТ) в падении в овертайме.