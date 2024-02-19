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Гол Алексеева в ворота ЦСКА в падении признан лучшим по итогам прошедшей недели в КХЛ

Пресс-служба КХЛ представила рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ. Первое место заняла шайба 26-летнего российского нападающего ярославского «Локомотива» Дениса Алексеева, поразившего ворота ЦСКА (5:4 ОТ) в падении в овертайме.

Гол Алексеева признан лучшим по итогам прошедшей недели в КХЛ
© Чемпионат.com

Рейтинг лучших голов регулярного чемпионата КХЛ с 12 по 18 февраля:

10-е место: Александр Шаров («Салават Юлаев»);

9-е место: Семён Кошелев («Ак Барс»);

8-е место: Михаил Мальцев («Спартак»);

7-е место: Павел Махановский («Адмирал»);

6-е место: Григорий Панин («Салават Юлаев»);

5-е место: Матвей Мичков («Сочи»);

4-е место: Станислав Бочаров («Амур»);

3-е место: Андрей Миронов («Динамо» Москва);

2-е место: Марат Хайруллин (СКА);

1-е место: Денис Алексеев («Локомотив»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале КХЛ.

Хоккей
Матвей Мичков
Семен Кошелев
Станислав Бочаров
Григорий Панин
Денис Алексеев
Марат Хайруллин
Андрей Миронов
Михаил Мальцев
Александр Шаров
Павел Махановский
ХК Ак Барс
СКА
Салават Юлаев
Динамо
ХК Амур
Спартак
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