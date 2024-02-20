Американцы о грандиозном шоу Капризова: Кирилл просто унизил «Ванкувер»

Лидирующий на Западе «Ванкувер» и отчаянно цепляющаяся за возможность попасть в плей-офф «Миннесота» выдали поистине феноменальный матч, забросив на двоих 17 шайб.

Одним из главных действующих лиц этого феерического представления стал Кирилл Капризов, оформивший голевой и ассистентский хет-трики.

Все три шайбы в исполнении российского нападающего «Уайлд» пришлись на третий период встречи, в котором «дикари» совершили потрясающий камбэк и привели в полный восторг своих болельщиков, победив по итогам встречи со счетом 10:7.

Шести набранных очков не хватило Кириллу для того, чтобы стать первой звездой поединка, ведь помимо россиянина на площадке блистал его партнер Юэль Эрикссон Эк, сделавший «натуральный» хет-трик (то есть, без голов в пустые ворота).

Американские болельщики были крайне вдохновлены ярчайшим перфомансом Капризова.

@demorizi_eudy:– Капризов – настоящая оторва! Он охотился за этим хет-триком – и получил свое.

@A_R_Hey:– Понравилось то, с какой страстью Капризов действовал в отборе, чтобы забить последний гол. Интересно: он в первую очередь хотел хет-трика, или же желал, чтобы «Миннесота» просто добралась до 10 заброшенных шайб?

@KingotheSockHop:– Как же в этом эпизоде с голом Капризова в пустые ворота я охала, кричала и умоляла Кирилла бросить как можно сильнее и забить!

@JaydenHomuth:– Кирилл ну очень хотел забить этот 10-й гол.

@JaydenHomuth:– Капризов просто унизил и опорочил «Ванкувер» именно 19 февраля, когда в Канаде празднуют День семьи.

@NathanGraviteh:– Кирилл снова предстал в образе самого ценного игрока «Уайлд».

@DayeOutAHellcat:– Я стоя аплодирую сегодняшней игре Капризова, находясь в гостиной своего дома.

@blashdril:– Меня впечатляет то отношение к делу, которое показывает Кирилл. До конца игры 5 секунд, команда ведет с преимуществом в две шайбы, матч по факту закончен – но он гонится за шайбой как охотничья собака, и мощно выстреливает по воротам, чтобы сделать хет-трик.

@Bell_Chapo:– Звено Капризова с Болди и Эрикссоном – это просто наслаждение для глаз.

@pierrespackage:– Эта новая тройка Капризова уже несколько матчей кряду просто зажигает. Ничего удивительного.

@WyDogtheFrog:– Как по мне, то прямо сейчас Кирилл – третий лучший хоккеист мира, уступает только Макдэвиду и Маккиннону.

@Woodsauce24:– Капризов делает лучше всех своих партнеров по звену. Главное доказательство – это Зуккарелло, у которого с момента разделения с Кириллом драматически упала результативность при игре в полных составах.

@pierrespackage:– В последних 20 матчах у Капризова 15 голов и 18 результативных передач. Он по-настоящему воспрял духом.

В матче с «Ванкувером» Капризов провел на льду 20 минут и 41 секунду, зарегистрировав положительный показатель полезности «+2».

Российский нападающий впервые в своей карьере набрал 6 результативных баллов за один поединок.