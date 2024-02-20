«Уайлд» установили рекорд франшизы по количеству заброшенных шайб за один период

После двух периодов хозяева уступали 3:5, однако в заключительной 20-минутке отправили в ворота соперников семь шайб. Это рекорд в истории «Уайлд» по количеству голов за один период. Предыдущий рекорд был установлен 22 февраля 2015 года в игре с «Даллас Старз» (6:2), когда все свои шесть шайб «Миннесота» забросила в третьем периоде.