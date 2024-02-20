Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за матч

Капризов и Эрикссон Эк забросили по три шайбы и сделали по три голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (10:7). Единственным игроком в составе «Миннесоты», которому удавалось заработать шесть баллов за игру более одного раза, является Мариан Габорик .

Кроме того, Капризов стал вторым после Кевина Фиалы хоккеистом в истории «Миннесоты», набравшим четыре очка за период. Россиянин в третьей 20 минутке игры с «Ванкувером» забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу. Капризов повторил рекорд клуба по голам за период — 12 марта 2021 года он также забил три гола в третьем игровом отрезке.