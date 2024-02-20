В ФХР допустили возможность исключения из IIHF

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос о возможном исключении из Международной федерации хоккея (IIHF). - Lenta.ru

«Если вы откроете регламент IIHF, который есть в общем доступе, там написано, что одной из санкций может быть снижение статуса членства и последующее исключение. Но это не значит, что это стоит на повестке дня и произойдет завтра», — сказал Курбатов. - Газета.Ru