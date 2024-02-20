В ФХР допустили возможность исключения из IIHF

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос о возможном исключении из Международной федерации хоккея (IIHF). - Lenta.ru
«Если вы откроете регламент IIHF, который есть в общем доступе, там написано, что одной из санкций может быть снижение статуса членства и последующее исключение. Но это не значит, что это стоит на повестке дня и произойдет завтра», — сказал Курбатов. - Газета.Ru
12 февраля совет IIHF продлил отстранение россиян и белорусов на сезон-2024/25, решение об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года будет вынесено в феврале - марте 2025 года. В ответ ФХР в своем заявлении назвала решение IIHF дискриминационным и имеющим двойные стандарты. Российская сторона также отметила, что на решение IIHF повлияло мнение ряда национальных федераций, которые не хотят иметь конкуренции на турнирах со сборной России. - ТАСС