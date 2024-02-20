Агент Овечкина рассказал о возвращении хоккеиста в КХЛ

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков высказался о возможном возвращении игрока в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). В интервью Sport24 он заявил, что об этом рано говорить.

«Вопрос о приходе Овечкина в «Динамо» после окончания контракта в «Вашингтоне» сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, поэтому сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано. Будем обсуждать с вами это позже», — заявил агент.

Овечкин является воспитанником «Динамо», он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год, также он возвращался в московскую команду в 2012 году в период локаута в НХЛ. В 2005 году он стал игроком «Вашингтона», за который выступает по сей день. В составе «Кэпс» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.