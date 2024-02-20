«Сибирь» всухую обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл заключительный домашний матч «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, которая принимала «Ладу». Уверенную победу в матче одержали новосибирцы со счётом 3:0.

Голы в составе «Сибири» забили Артём Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут, отразив 20 бросков по своим воротам.