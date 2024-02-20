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«Сибирь» всухую обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл заключительный домашний матч «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, которая принимала «Ладу». Уверенную победу в матче одержали новосибирцы со счётом 3:0.

«Сибирь» всухую обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона
© Чемпионат.com

Голы в составе «Сибири» забили Артём Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут, отразив 20 бросков по своим воротам.

«Сибирь» завершила выступление на домашней площадке в текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцам до коцна регулярки осталось провести три гостевых матча. «Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф. «Лада» потерпела седьмое поражение подряд и в следующем матче сыграет с «Авангардом».

Хоккей
Артем Михеев
Владимир Бутузов
Антон Красоткин
Георгий Белоусов
Фонбет
ХК Авангард
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