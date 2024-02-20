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"Спартак" победил "Торпедо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Московский "Спартак" дома со счетом 7:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

"Спартак" победил "Торпедо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3
© РИА Новости

В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (19-я минута), Николай Голдобин (29), Егор Филин (30), Никита Сусуев (30), Андрей Локтионов (31), Павел Порядин (40) и Егор Савиков (56). У "Торпедо"отличились Сергей Гончарук (5), Максим Летунов (7), Алексей Кручинин (14). Гости в первом периоде повели со счетом 3:0, но затем пропустили 7 шайб подряд. Спартаковцы забросили четыре шайбы чуть более чем за три минуты. Локтионов впервые вышел на лед с 12 января, когда "Спартак"проиграл СКА (2:5). Вратарь "Спартака"Андрей Кареев был заменен на Дмитрия Николаева на 14-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

Голдобин также сделал две результативные передачи. Голевой пас стал для нападающего 41-м в сезоне. Он установил рекорд "Спартака" по голевым передачам за один сезон. Прежний рекорд клуба принадлежал Александру Орлову - 39 голевых передач в сезоне-1981/82.

У "Спартака" встречу пропустил олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Илья Ковальчук. В последний раз он пропускал матч красно-белых 30 декабря, тогда соперником команды был подмосковный "Витязь" (4:5 ОТ). Также у "Спартака" не приняли участия в матче словацкий вратарь Патрик Рибар, американский защитник Джоуи Кин и нападающий Иван Морозов. В составе "Торпедо" появился форвард Василий Атанасов, который в последний раз сыграл 4 января. Тогда он получил травму в матче с "Куньлунь Ред Стар" (3:2 ОТ).

Команды встречались в шестой раз в текущем сезоне. "Спартак" одержал пятую победу при одном поражении по буллитам. Нижегородцы потерпели 5-е поражение подряд, а в последних 12 матчах выиграли лишь дважды. "Торпедо" провело 1000-й матч в КХЛ и стало 11-м клубом в истории лиги, достигшим этой отметки, и 4-м в нынешнем сезоне после ярославского "Локомотива", челябинского "Трактора" и астанинского "Барыса".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах. "Торпедо" располагается на 6-й позиции с 74 очками после 66 игр. В следующем матче "Спартак" дома сыграет с череповецкой "Северсталью" 24 февраля, "Торпедо" в этот же день примет столичный ЦСКА.

Хоккей
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