"Спартак" победил "Торпедо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Московский "Спартак" дома со счетом 7:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Голдобин также сделал две результативные передачи. Голевой пас стал для нападающего 41-м в сезоне. Он установил рекорд "Спартака" по голевым передачам за один сезон. Прежний рекорд клуба принадлежал Александру Орлову - 39 голевых передач в сезоне-1981/82.

У "Спартака" встречу пропустил олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Илья Ковальчук. В последний раз он пропускал матч красно-белых 30 декабря, тогда соперником команды был подмосковный "Витязь" (4:5 ОТ). Также у "Спартака" не приняли участия в матче словацкий вратарь Патрик Рибар, американский защитник Джоуи Кин и нападающий Иван Морозов. В составе "Торпедо" появился форвард Василий Атанасов, который в последний раз сыграл 4 января. Тогда он получил травму в матче с "Куньлунь Ред Стар" (3:2 ОТ).

Команды встречались в шестой раз в текущем сезоне. "Спартак" одержал пятую победу при одном поражении по буллитам. Нижегородцы потерпели 5-е поражение подряд, а в последних 12 матчах выиграли лишь дважды. "Торпедо" провело 1000-й матч в КХЛ и стало 11-м клубом в истории лиги, достигшим этой отметки, и 4-м в нынешнем сезоне после ярославского "Локомотива", челябинского "Трактора" и астанинского "Барыса".