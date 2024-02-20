Определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

Благодаря поражению «Нефтехимика» в матче с минским «Динамо» (1:2) нижнекамцы потеряли шансы на плей-офф и пропустив туда хабаровский «Амур» . Хабаровчане стали последним участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Хабаровский клуб после 65 матчей набрал 70 очков и занимают восьмое место, а нижнекамцы с 66 очками находятся на девятой строчке за два матча до конца регулярного чемпионата КХЛ и даже теоретически не смогут догнать «Амур» из-за меньшего числа побед.