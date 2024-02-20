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Определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

Благодаря поражению «Нефтехимика» в матче с минским «Динамо» (1:2) нижнекамцы потеряли шансы на плей-офф и пропустив туда хабаровский «Амур». Хабаровчане стали последним участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина — 2024
© Чемпионат.com

Хабаровский клуб после 65 матчей набрал 70 очков и занимают восьмое место, а нижнекамцы с 66 очками находятся на девятой строчке за два матча до конца регулярного чемпионата КХЛ и даже теоретически не смогут догнать «Амур» из-за меньшего числа побед.

Напомним, от Запада в плей-офф вышли СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».

На Востоке участие в розыгрыше Кубка Гагарина обеспечили себе «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».

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